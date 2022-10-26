В Аткарском районе мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 25 октября, в Аткарском районе Саратовской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Возгорание произошло около 23:00 в селе Песчанка. На улице Ветеранов загорелся частный деревянный дом. В ходе тушения было обнаружено тело 64-летнего мужчины, который проживал один.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Работали на тушении два пожарных расчета.