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Общество26 октября 2022 7:51

В Аткарском районе мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 25 октября, в Аткарском районе Саратовской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Возгорание произошло около 23:00 в селе Песчанка. На улице Ветеранов загорелся частный деревянный дом. В ходе тушения было обнаружено тело 64-летнего мужчины, который проживал один.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Работали на тушении два пожарных расчета.