В Саратовской области приняли закон о бесплатном питании для детей мобилизованных

Заседание облдумы 26.10.22

В Саратовской области приняли закон об обеспечении бесплатным питании детей мобилизованных. Соответствующие изменения внесут в закон об образовании. Сегодня, 26 октября, такое решение было утверждено на заседании регионального законодательного собрания.

- Бесплатное питание предоставят детям мобилизованных, а также детям, заключившим контракты на добровольное содействие при выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ, - пояснил министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Под программу попадают учащиеся 5-11 классов. В питание предусматривает горячее блюдо без горячего напитка в учебные дни.

Орлов обозначил, что в 2022 году на осуществление законопроекта не потребуется дополнительных средств, так как финансирование обеспечат за счет перераспределения средств.

Законопроект был принят единогласно. Напомним, ранее с инициативой о бесплатном питании выступил Роман Бусаргин.