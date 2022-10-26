В Саратовской области приняли закон о бесплатном питании для детей мобилизованных

Заседание облдумы 26.10.22
В Саратовской области приняли закон об обеспечении бесплатным питании детей мобилизованных. Соответствующие изменения внесут в закон об образовании. Сегодня, 26 октября, такое решение было утверждено на заседании регионального законодательного собрания.
- Бесплатное питание предоставят детям мобилизованных, а также детям, заключившим контракты на добровольное содействие при выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ, - пояснил министр образования Саратовской области Михаил Орлов.
Под программу попадают учащиеся 5-11 классов. В питание предусматривает горячее блюдо без горячего напитка в учебные дни.
Орлов обозначил, что в 2022 году на осуществление законопроекта не потребуется дополнительных средств, так как финансирование обеспечат за счет перераспределения средств.
Законопроект был принят единогласно. Напомним, ранее с инициативой о бесплатном питании выступил Роман Бусаргин.