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Общество26 октября 2022 5:30

Володин: стены и фасад в Доме культуры в Светлом завершат до ноября

Наталия Калинина
Дом культуры до ремонта

Дом культуры до ремонта

В Телеграм-канале «Володин Саратов» рассказали о том, как проходит ремонт Доме культуры в ЗАТО Светлый. В прошлом году жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой помочь с его починкой.

Дом культуры в поселке Светлом был построен в 1968 году и более полувека провел без реставрации. Сейчас у него отремонтировали крышу, до ноября должны быть закончены работы по укреплению стен и фасада.

Капитальный ремонт внутри здания стартует следом. К 1 июня 2023 года Дом культуры должен быть полностью обновлен за счет привлеченных в рамках благотворительного проекта Володина средств.