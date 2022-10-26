Володин: стены и фасад в Доме культуры в Светлом завершат до ноября

Дом культуры до ремонта

В Телеграм-канале «Володин Саратов» рассказали о том, как проходит ремонт Доме культуры в ЗАТО Светлый. В прошлом году жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой помочь с его починкой.

Дом культуры в поселке Светлом был построен в 1968 году и более полувека провел без реставрации. Сейчас у него отремонтировали крышу, до ноября должны быть закончены работы по укреплению стен и фасада.

Капитальный ремонт внутри здания стартует следом. К 1 июня 2023 года Дом культуры должен быть полностью обновлен за счет привлеченных в рамках благотворительного проекта Володина средств.