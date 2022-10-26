Сегодня, 26 октября, в Саратове ожидается холодный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +2 градусов утром до +4 в середине дня. Пасмурная погода. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +8 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.

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