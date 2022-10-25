Правительству Саратовской области передадут градостроительные полномочия трех районов, такая инициатива обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Речь идёт о Саратове, Энгельсском и Балаковском районах. Замминистра строительства и ЖКХ Марина Лобанова пояснила, что единое регулирование деятельности муниципальных округов необходимо для эффективности градостроительства.
Правительство сможет вносить изменение в схемы планирования, утверждать правила землепользования и застройки, выдавать разрешения на строительство и ряд прочих документов.
После дебатов между членами комиссии, вопрос был вынесен для рассмотрения на заседании регионального парламента.
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