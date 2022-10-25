Завершено расследование преднамеренного банкротства саратовского авиазавода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Обвинение касается генерального директора ЗАО «Саратовский авиационный завод» Игоря Скляра и председателя совета директоров предприятия Олега Фомина. По данным следствия, в 2009 злоумышленники вывели ликвидное имущество завода по заниженной стоимости и искусственно создали кредиторскую задолженность, вызвав банкротство предприятия. Сумма нанесенного ущерба составила 895,8 миллиона рублей.

Кроме того, Скляр не перечислил в бюджет НДФЛ налоги с заработной платы сотрудников суммой в 41,3 миллиона рублей.

Преступление было выявлено в 2016 году, шесть лет заняло расследование. Сотрудники комитета собрали достаточные доказательства вины, дело направлено для рассмотрения в суд.

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