Роман Бусаргин закрыл небо над регионом для беспилотников

Роман Бусаргин закрыл небо над Саратовской областью для беспилотников. Соответствующее постановление он подписал сегодня, 25 октября.

Документ принят в рамках указа о введении на территории региона базового уровня готовности. Исключением являются дроны, используемые госорганами и подведомственными организациями.

При обнаружении в воздухе беспилотного летательного аппарата жителей региона призвали сообщать по телефону 102 или в дежурные службы ГУ МВД по Саратовской области (8-8452-74-13-33) и УФСБ по Саратовской области (8-8452- 37-30-01).

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