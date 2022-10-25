В Волжском районе Саратова расселили два аварийных многоквартирных дома

В Волжском районе Саратова признали аварийными еще два дома. Сегодня, 25 октября, опубликовали соответствующие распоряжения за подписью исполняющей полномочия мэра Лады Мокроусовой.

Так, снести до 1 октября 2024 года планируют два многоквартирных дома на Соборной, 56 и Радищева, 60.

Собственникам нужно съехать в течение трёх месяцев. Районной администрации в мэрии велели проследить за тем, чтобы в дом никто не вернулся.

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