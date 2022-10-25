Фото: Следственный комитет

В Базарном Карбулаке вскрылись махинации в сфере образования, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

По данным следствия, сотрудница одного из образовательных учреждений города приняла на обучение группу лиц, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Занятия зачисленные граждане посещали исключительно на бумаге, а за якобы успешно пройденные курсы мошенница получала прибавку к зарплате.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. По факту мошенничества с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.