Депутаты Саратовской городской думы опять пересматривают бюджет на этот год

Сегодня, 25 октября, на заседании постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам в Саратовской городской думе пересмотрели бюджет облцентра на этот год.

Расходы и доходы казны собираются увеличить на 106,2 млн. рублей. 71,2 млн рублей пойдут на обновление общественного транспорта, 9,2 млн – на закупку новых контейнеров для мусора, 3,2 млн – на питание мобилизованных, а 22,6 млн – на зарплаты новых советников в школах региона.

Сэкономленные средства, 18,7 млн, пустят на зарплаты бюджетников, оплату исполнительных документов и кредитов, а также предупреждение банкротства городских предприятий.

Так, дефицит бюджета предложили увеличить на 10,9 млн рублей. Достичь этого планируют кредитом на 7,1 млн и изменением остатка на едином счёте бюджета на 3,8 млн.

В конечном итоге депутаты рассматривают следующие параметры бюджета на этот год: доходы – 24,979 млрд, расходы – 26,056 млрд, дефицит – 1,077 млрд рублей.

Проект решения вынесли на заседание Саратовской городской думы.

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