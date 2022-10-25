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Общество25 октября 2022 11:57

Бусаргин поручил запустить автобусы до сел по отремонтированным дорогам

Наталья Иванова
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поручил запустить автобусы до сел по отремонтированным дорогам. Такую задачу он поставил на сегодняшнем заседании административного совета.

В этом году на ремонт дорог Саратовская область получила рекордные 50 миллионов рублей. Уже обновлены 49 участков трасс. По ранее малопригодным для общественного транспорта трассам теперь запустят автобусы в поселки Советское и Зеленкино, а так же в села вдоль трасс Балаково-Ершов и Аткарск-Песчанка.

- Из сёл не уедут люди, если можно легко добраться до крупного или райцентра. Нужно определить - к каким сёлам запустить автобусы, - высказался губернатор.

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