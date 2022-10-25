Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поручил запустить автобусы до сел по отремонтированным дорогам. Такую задачу он поставил на сегодняшнем заседании административного совета.

В этом году на ремонт дорог Саратовская область получила рекордные 50 миллионов рублей. Уже обновлены 49 участков трасс. По ранее малопригодным для общественного транспорта трассам теперь запустят автобусы в поселки Советское и Зеленкино, а так же в села вдоль трасс Балаково-Ершов и Аткарск-Песчанка.

- Из сёл не уедут люди, если можно легко добраться до крупного или райцентра. Нужно определить - к каким сёлам запустить автобусы, - высказался губернатор.

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