На ремонт саратовских дорог в 2022 году выделены рекордные 50 миллиардов рублей

На ремонт дорог Саратовской области в 2022 году выделены рекордные 50 миллиардов рублей. Об этом на сегодняшнем заседании административного совета рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

Из этой суммы 22,5 миллиарда рублей пошли на федеральные дороги, 20,8 на дороги регионального значения и 5,3 - на муниципальные.

По словам Петаева, в районах области отремонтировано 98% от запланированных на этот год сельских дорог. Завершить осталось четыре объекта в Саратове, семь в Аткарском районе и два в Екатериновском.

Министр обвинил подрядчиков в задержках. Если в Аткарском районе исполнителю не хватило сил закончить ремонт летом, то в Екатериновском, по его словам, подрядчик даже не стал проводить работы на своих объектах. Сейчас вопрос решается через суд.

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