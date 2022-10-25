Фото: ЧП Саратов

В Саратовской области из-за подозрительного свертка оцепили вокзал. Об этом сообщает телерам-канал «ЧП Саратов».

24 октября на железнодорожной станции Озинки Саратовской области пограничники обнаружили подозрительный предмет, завернутый в ткань. Для ограничения передвижения был оцеплен вокзал и прилегающая территория.

Внутри свертка силовики обнаружили GPS-трекер. Была ли это учебная проверка, неизвестно.

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