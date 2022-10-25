Роман Бусаргин проводит опрос об отмене новогодних мероприятий

Роман Бусаргин
Роман Бусаргин проводит в своем телеграм-канале опрос об отмене новогодних мероприятий.
Соответствующий пост он опубликовал сегодня, 25 октября. Всего предусмотрено четыре варианта - оставить все как есть, отменить все мероприятия, отменить все, кроме салюта и отменить концерты и салюты, но оставить елки для детей.
Большинство участников предпочли оставить новогодние гуляния только детям, этот вариант собрал более половины всех голосов.
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