Роман Бусаргин проводит опрос об отмене новогодних мероприятий

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проводит в своем телеграм-канале опрос об отмене новогодних мероприятий.

Соответствующий пост он опубликовал сегодня, 25 октября. Всего предусмотрено четыре варианта - оставить все как есть, отменить все мероприятия, отменить все, кроме салюта и отменить концерты и салюты, но оставить елки для детей.

Большинство участников предпочли оставить новогодние гуляния только детям, этот вариант собрал более половины всех голосов.

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