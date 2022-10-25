Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар в саратовском частном доме забрал жизни трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, возгорание произошло сегодня, 25 октября, около двух часов ночи на 5-ом Увекском проезде в Саратове. Пожар первым обнаружил 12-летний ребенок. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но 29-летнюю мать и двух ее детей спасти не удалось.

Следователями возбуждено уголовное дело, предполагаемое обвинение - причинение смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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