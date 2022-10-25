В школе искусств при доме Александровского начались занятия

Саратов, ул. Советская, 1.

В школе искусств в доме Александровского в Саратове начались занятия. Историческое здание было заброшено около 15 лет, однако после обращения жителей к Спикеру ГД его отреставрировали в рамках благотворительного проекта. Об этом пишет Телеграм-канале «Володин Саратов».

Теперь в здании школы искусств дети изучают живопись, народный вокал, эстрадный вокал, скульптура и театральное искусство. В группы принимают учеников, начиная с 7 класса, из малообеспеченных и многодетных семей.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (917) 308-36-80 с 9:00 до 15:00.

Здание расположено по адресу: Саратов, ул. Советская, 1.