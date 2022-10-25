Глава Балаковского района: не все мобилизованные саратовцы получили денежное довольствие

Фото: Сергей Грачев
Не все мобилизованные из Саратовской области получили денежное довольствие. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Балаковского района Сергей Грачев.
Грачев не в первый раз навещает мобилизованных земляков. Ранее он привозил им необходимые вещи и продукты, теперь для военнослужащих закупили теплые спальные мешки.
- Пообщались с ребятами. В целом, настроение бодрое, на питание не жалуются. Ежедневно на занятиях и выездах на полигоны.
Поговорили о проблемах. Выяснилось, что не все мобилизованные получили ежемесячное денежное довольствие. Средства не поступили на карту. С чем это связано, непонятно.
Призывники составили список тех, кому не пришли деньги. Этот вопрос направим в Министерство обороны, будем разбираться, - рассказал глава Балаковского района.
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