Сегодня, 25 октября, в Саратове ожидается прохладный, солнечный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +5 градусов утром до +8 в середине дня. Малооблачно. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 11 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +9 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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