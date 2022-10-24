Сообщение о запланированной стрельбе в школе Аткарска оказалось фейком, об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Опубликовавший сообщение человек и его семья проверены, информация, распространявшаяся в мессенджерах не подтвердилась. Подобные сообщения появлялись и в других регионах РФ. Ситуация под контролем, - сообщает ведомство.

Ранее глава Аткарского района Виктор Елин сообщил, что в школьном чате появились сообщения о запланированном расстреле в школе города Аткарска. Силовики организовали проверку.

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