В Саратовской области на карантин по ОРВИ отправлены школа и 42 класса

На сегодня, 24 октября, в Саратовской области на карантин по ОРВИ полностью отправлена одна школа Самойловского района. Таковы данные регионального минобраза.

Частично закрыты 42 класса в 27 школах, а также группы в шести детских садах (Саратов, Озинский и Татищевский МР).

Закрытых на карантин профорганизаций на данный момент в регионе нет.

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