Саратовские железнодорожники строили дом начальнику с помощью служебных машин. Недобросовестному сотруднику вынесли приговор, о чем сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Бывшего главного инженера вагонного участка осудили за превышение полномочий. По данным ведомства, злоумышленник с мая по октябрь 2021 года заставлял своих подчиненных строить его загородный дом. При этом в процессе был задействован служебный автотранспорт. В общей сложности вред, нанесенный организации, оценили в сумму более 300 тысяч рублей.

В итоге суд оштрафовал нарушителя на 50 тысяч рублей.

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