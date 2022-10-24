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Общество24 октября 2022 15:19

Саратовские железнодорожники строили дом начальнику с помощью служебных машин

Бывшего главного инженера вагонного участка осудили за превышение полномочий
Наталия Калинина

Саратовские железнодорожники строили дом начальнику с помощью служебных машин. Недобросовестному сотруднику вынесли приговор, о чем сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Бывшего главного инженера вагонного участка осудили за превышение полномочий. По данным ведомства, злоумышленник с мая по октябрь 2021 года заставлял своих подчиненных строить его загородный дом. При этом в процессе был задействован служебный автотранспорт. В общей сложности вред, нанесенный организации, оценили в сумму более 300 тысяч рублей.

В итоге суд оштрафовал нарушителя на 50 тысяч рублей.

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