Олег Костин приказал решить проблему очередей в поликлиниках

Олег Костин приказал решить проблему очередей в саратовских поликлиниках, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

- На сегодня организация пациентопотоков и грамотная маршрутизация остаются очень актуальными вопросами. Люди не должны стоять в очередях! – заявил министр.

В качестве положительного примера Костин привел ряд московских поликлиник, где решили проблему очередей, разработав новые подходы к организации работ медучреждений.

- Я уверен, что этот опыт принесет свои плоды, и мы сможем настроить систему таким образом, что все жители смогут получать медицинскую помощь своевременно, качественно и полноценно, - заявил Олег Костин.

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