Роман Бусаргин: в Саратовской области усилят патрулирование улиц

В Саратовской области усилят патрулирование улиц, об этом Роман Бусаргин заявил в ходе первого заседания оперативного штаба Саратовской области, созданного по указу Президента России.

В регионе принято решение об усилении общественного порядка. На улицах станет больше патрулей МВД и Росгвардии.

Особое внимание решено уделить вопросам безопасности на общественном транспорте.

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