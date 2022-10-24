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Общество24 октября 2022 13:45

Роман Бусаргин: в Саратовской области усилят патрулирование улиц

Наталия Калинина

В Саратовской области усилят патрулирование улиц, об этом Роман Бусаргин заявил в ходе первого заседания оперативного штаба Саратовской области, созданного по указу Президента России.

В регионе принято решение об усилении общественного порядка. На улицах станет больше патрулей МВД и Росгвардии.

Особое внимание решено уделить вопросам безопасности на общественном транспорте.

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