В Саратовской области заработала горячая линия для мобилизованных и их семей

В Саратовской области заработала горячая линия для участников СВО, мобилизованных и их семей.

Горячую линию создали по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области. Она круглосуточно открыта по номеру 8(845-2) 74-16-16.

В СУ СК также есть горячая линия по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню).

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