Мобилизованные из Саратовской области провели учебные стрельбы гаубиц

Подготовка мобилизованных
Мобилизованные военнослужащие из Саратовской области провели учебные стрельбы из гаубиц и противотанковых орудий. Об этом рассказали в пресс-службе центрального военного округа.
Под руководством инструкторов ВС РФ бойцы отрабатывали уничтожение укрепленных и заглубленных опорных пунктов, подавление противника прямой наводкой на танкоопасных рубежах и направлениях. Военнослужащие поразили учебные цели на расстоянии от 700 до 2500 метров.
Военнослужащие наносили массированный удар из 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Контроль поражения целей и корректирование огня осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации. Также расчеты орудий выполнили нормативы по максимально быстрой смене огневых позиций в рамках контрбатарейной борьбы, - уточняется в сообщении.
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