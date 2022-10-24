Гран-при и титул «Принцессы цирка» в Саратове получила гимнастка Татьяна Беликова

Гран-при и титул «Принцессы цирка» на фестивале в Саратове получила воздушная гимнастка из Большого Московского цирка Татьяна Беликова.

Обладательницами Золотой короны «Принцессы цирка» стали дрессировщица белых тигров из Росгосцирка Алиса Нестерова и гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй.

Серебряные короны получили 14-летняя эквилибристка на вращающемся диске Готфрид, гимнастка, выступающая в номере с лошадью Екатерина Дмитриева из Росгосцирка и акробаты из цирковой студии «Феерия» Ксения Соловьева и Арина Сагайдак (Россия).

Бронзу заслужили клоунесса Оксана Нескладная из Большого Московского цирка, эквилибристка Анна Демидова из Казахстана, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, воздушные гимнастки Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.

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