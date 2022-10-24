Саратовская область вошла в федеральную программу развития городского электротранспорта

Саратовская область вошла в федеральную программу комплексного развития городского электротранспорта, о чем сообщается на сайте Правительства РФ.

В рамках программы в регионы поступят более 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов. Запланировано также строительство и ремонт более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов. Проект будет реализован за счёт федерального бюджета, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных концессий.

Программа также включила развитие транспортной сети Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской и других областей.

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