В Саратове парень сбил 80-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 23 октября, в Заводском районе Саратова парень сбил 80-летнюю женщину, о чем сообщили в ГУ ГИБДД по региону.

Авария произошла в 10:50 напротив дома № 41 на проспекте Энтузиастов. 80-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и попала под автомобиль Geely, за рулем которого был 18-летний парень.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.