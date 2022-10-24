Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 9:21

В Саратове парень сбил 80-летнюю женщину

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 23 октября, в Заводском районе Саратова парень сбил 80-летнюю женщину, о чем сообщили в ГУ ГИБДД по региону.

Авария произошла в 10:50 напротив дома № 41 на проспекте Энтузиастов. 80-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и попала под автомобиль Geely, за рулем которого был 18-летний парень.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.