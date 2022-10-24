В Саратовской области родились Даниэль, Аманда и Виталина

В Саратовской области родились малыши с такими редкими именами, как Даниэль, Аманда, Левон, Николина и Виталина. О данных за прошлую неделю рассказало региональное управление ЗАГС.

Всего за прошлую неделю в Саратове, Энгельсе и Балакове появились на свет 208 малыша: 121 мальчиков и 87 девочек.

Больше всего новорожденных зарегистрировано было в отделе ЗАГСа по Энгельсу: свидетельство о рождении за неделю получили 53 малыша, в Ленинском районе Саратова зарегистрировали 49 маленьких граждан, а в Кировском районе – 25 детей.

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