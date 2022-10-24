Приставы вынудили жительницу Саратова освободить спорный участок, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Собственница земельного участка площадью более 900 квадратных метров решила увеличить его еще на 200. Она передвинула металлический забор и захватила таким образом еще кусок муниципальной земли. Администрация Саратова обратилась в суд по поводу спорной земли.

Суд обязал саратовчанку в течение двух недель демонтировать ограждение за свой счет, но она этого не сделала. Тогда приставы взыскали с нарушительницы исполнительский сбор в 5 тысяч рублей и запретили ей выезд за пределы страны. Только тогда женщина передвинула забор.

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