Саратовская область не улучшила позиции в рейтинге научно-технического развития

Фото: РИА Новости

Саратовская область не улучшила позиции в рейтинге регионов по научно-техническому развитию за последние три года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости в своем исследовании.

При составлении рейтинга специалисты учитывали процент выпущенных в регионе инновационных товаров и то, насколько активно проходит его научная жизнь.

Саратовская область в итоге оказалась на 31 месте из 89 регионов. Стоит отметить, что эта ее позиция не меняется уже три года: область была на 31 месте и в 2021 и в 2020 году.

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