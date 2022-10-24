В Балаково 2 пожарных экипажа потушили Nissan

Вчера, 23 октября, в Балаково два пожарных экипажа потушили автомобиль Nissan Qashqai, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на улице Степной в 19.01. На открытой площадке загорелся автомобиль Nissan Qashqai. На площади 1 квадратный метр горел его моторный отсек.

На месте работали два пожарных расчета. Причина возгорания выясняется.

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