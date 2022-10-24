Губернатор Роман Бусаргин 27 октября проведет прямую линию с жителями Саратовской области. Она начнется в 18:00.
Трансляция состоится на страницах главы региона в соцсетях ВК и «Одноклассники», в официальных группах «Саратовская область» ВК и Одноклассники.
Ее также можно будет посмотреть в сообществах Центра управления регионом ВК и Одноклассники.
Свои вопросы можно направить:
- по телефону (8452) 210-922 с 9.00 до 18.00 (с 26 октября);
- в комментариях к анонсу прямой линии во всех вышеуказанных аккаунтах в соцсетях.
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