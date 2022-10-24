На сегодня, 24 октября, в Саратовской области коронавирусом заразился еще 131 житель. Всего обнаружено 295 756 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 287 862 человека, за сутки — 91.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 5;

- 7-17 лет — 7;

- 18-29 лет — 16;

- 30-49 лет — 35;

- 50-64 лет — 28;

- 65 и старше — 40.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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