На сегодня, 24 октября, в Саратовской области коронавирусом заразился еще 131 житель. Всего обнаружено 295 756 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 287 862 человека, за сутки — 91.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 5;
- 7-17 лет — 7;
- 18-29 лет — 16;
- 30-49 лет — 35;
- 50-64 лет — 28;
- 65 и старше — 40.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.
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