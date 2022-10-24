В Ртищевском районе пожилой мужчина погиб на пожаре

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 23 октября, в Ртищевском районе Саратовской области пожилой мужчина погиб на пожаре, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар случился в поселке Раево-Воскресенский Ртищевского района, сигнал поступил в 17.55. На улице Лесной загорелся частный деревянный дом. 80-летний хозяин в момент прибытия пожарных находился на придомовом участке. Ему стало плохо, прибывшие медики констатировали его смерть (причина уточняется).

Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Работали на месте 2 пожарных расчета и ДПК села Урусово. По предварительным данным пожар произошел из-за неполадок с печным отоплением.