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Общество23 октября 2022 9:07

В Марксовском районе пожилая пара погибла на пожаре

Соседи выломали дверь, но не успели спасти пострадавших
Наталия Калинина

Вчера, 22 октября, в Марксовском районе Саратовской области пожилая пара погибла на пожаре, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар случился в 19:40 в селе Георгиевка. Загорелся частный щитовой, обложенный кирпичом дом на улице Комосольской. Пожар первыми заметили соседи: они почувствовали запах дыма из-под кровли.

Свидетели выломали дверь в жилище и нашли внутри хозяев 70-летнего мужчину и 64-летнюю женщину. Их вытащили их на улицу, но, к сожалению, пострадавшие скончались.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, выгорела одна из комнат. На месте работали три пожарных расчета. Причина пожара устанавливается, работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.