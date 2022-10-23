В Марксовском районе пожилая пара погибла на пожаре

Вчера, 22 октября, в Марксовском районе Саратовской области пожилая пара погибла на пожаре, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар случился в 19:40 в селе Георгиевка. Загорелся частный щитовой, обложенный кирпичом дом на улице Комосольской. Пожар первыми заметили соседи: они почувствовали запах дыма из-под кровли.

Свидетели выломали дверь в жилище и нашли внутри хозяев 70-летнего мужчину и 64-летнюю женщину. Их вытащили их на улицу, но, к сожалению, пострадавшие скончались.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, выгорела одна из комнат. На месте работали три пожарных расчета. Причина пожара устанавливается, работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.