Саратовская санавиация спасла беременную с кровотечением

Фото: минздрав

Саратовская санавиация спасла беременную женщину с жалобами на кровотечение, об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

Вызов поступил в 7.00 из села Перелюб. Врачи экстренно госпитализировали пациентку на 32-33 неделе беременности, которая обратилась с жалобами на кровотечение. Ее срочно доставили в областной перинатальный центр в Саратове.

Следует отметить что это многодетная мама: у нее уже есть пять детей и скоро должен появиться шестой.