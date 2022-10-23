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Общество23 октября 2022 9:01

Саратовская санавиация спасла беременную с кровотечением

Саратовские врачи спасли многодетную мать
Наталия Калинина
Фото: минздрав

Фото: минздрав

Саратовская санавиация спасла беременную женщину с жалобами на кровотечение, об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

Вызов поступил в 7.00 из села Перелюб. Врачи экстренно госпитализировали пациентку на 32-33 неделе беременности, которая обратилась с жалобами на кровотечение. Ее срочно доставили в областной перинатальный центр в Саратове.

Следует отметить что это многодетная мама: у нее уже есть пять детей и скоро должен появиться шестой.