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Спорт23 октября 2022 6:23

На стадионе «Спартак» в Саратове закончилась реконструкция

На канале Володина рассказали о возрождении стадиона в Саратове
Наталия Калинина
"Спартак" в Саратове

"Спартак" в Саратове

На стадионе «Спартак» в Саратове закончилась полная реконструкция. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В рамках благотворительного проекта, инициированного Вячеславом Володиным, на стадионе заново построили плоскостные сооружения, отремонтировали входную группу, обновили манеж с легкоатлетическим залом и трибунами.

Напомним, в 2020 году саратовские спортсмены обратились к Вячеславу Володину с просьбой вернуть стадион к полноценной работе. Теперь «Спартак» готов принять более 1000 спортсменов.