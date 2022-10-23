На стадионе «Спартак» в Саратове закончилась реконструкция

"Спартак" в Саратове

На стадионе «Спартак» в Саратове закончилась полная реконструкция. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В рамках благотворительного проекта, инициированного Вячеславом Володиным, на стадионе заново построили плоскостные сооружения, отремонтировали входную группу, обновили манеж с легкоатлетическим залом и трибунами.

Напомним, в 2020 году саратовские спортсмены обратились к Вячеславу Володину с просьбой вернуть стадион к полноценной работе. Теперь «Спартак» готов принять более 1000 спортсменов.