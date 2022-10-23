Сегодня, 23 октября, в Саратове ожидается прохладный, облачный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +3 градусов утром до +8 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +11 градусов, переменная облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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