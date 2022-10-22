Житель Петровского района вломился в чужой дом и остался там жить. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в мае 2019 года 39-летний мужчина сломал замок на двери чужого дома в селе Бобровка Петровского района Саратовской области и длительное время проживал внутри. Значительно позже домовладелица обнаружила чужака и сообщила в полицию.

Так же в марте 2020 года злоумышленник выпивал с друзьями и без разрешения воспользовался автомобилем одного из своих знакомых для поездки в магазин. Данное действие было расценено как угон.

По факту угона и незаконного проникновения в чужое жилище суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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