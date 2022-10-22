Фото: Роман Бусаргин
Фасад саратовского театра оперы и балета отремонтируют в следующем году, об этом главе региона Роману Бусаргину сообщили во время посещения строительной площадки театра.
В здании уже подключено отопление, идет монтаж инженерных систем. К работам единовременно привлечены до 180 человек.
- Приняли решение работы по фасадной части выполнить весной, чтобы не нарушать технологию. Зимой будет проведена подготовка, добавил Бусаргин по итогам поездки.
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