Фото: Роман Бусаргин

Фасад саратовского театра оперы и балета отремонтируют в следующем году, об этом главе региона Роману Бусаргину сообщили во время посещения строительной площадки театра.

В здании уже подключено отопление, идет монтаж инженерных систем. К работам единовременно привлечены до 180 человек.

- Приняли решение работы по фасадной части выполнить весной, чтобы не нарушать технологию. Зимой будет проведена подготовка, добавил Бусаргин по итогам поездки.

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