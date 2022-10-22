Фото: Саратов: Открылось/закрылось

В Саратове выстраиваются очереди на активацию транспортных карт. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «Саратов: Открылось/закрылось».

Очевидец сфотографировал очередь из десятков человек перед офисом «ПлатежЦентр» вблизи Крытого рынка. В очереди много пенсионеров. Люди торопятся активировать транспортный карты, которые с 1 ноября будут действовать вместо единых социальных проездных билетов.

- Пополнить карту для активации поездок можно не только в пунктах ООО «ПлатежЦентр», а также во всех отделениях «Сбербанка». Также пополнить карту можно в режиме онлайн на сайтах «Онлайн ЖКХ», «Платеж Центр», «Сбербанк», а также через мобильные приложения «Онлайн ЖКХ», «Сбербанк Онлайн», - уточнили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

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