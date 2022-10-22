Фото: Мудрый Рух

Саратовские волонтеры спасли раненого ястреба. Об этом сообщает телеграм-канал центра защиты природы и реабилитации животных «Мудрый Рух»

Болотный лунь - птица семейства ястребиных, в центре реабилитации получила имя Княжна. По словам волонтеров, с ее передачей возникали задержки, но сейчас птица уже идет на поправку.

- У нее закрытый перелом плечевой кости у локтя, все зажило и срослось как было. Будем диагностировать и лечить, она стабильна и не истощена, ведет себя бодро, - говорится в сообщении.

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