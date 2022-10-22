Подключение отопления ко всем домам Саратова будет завершено к 23 октября, об этом Роману Бусаргину сообщила и.п. главы города Лада Мокроусова.

На сегодняшнем совещании глава региона потребовал в кратчайшие сроки подать тепло во все дома и соцобъекты в регионе. На данный момент к отоплению еще не подключены 9 многоквартирных домов в Саратове и 1 в Балаково, кроме того, на некоторых объектах отопление было отключено повторно.

Лада Мокроусова объяснила задержки ремонтными работами, над устранением аварий работают 19 бригад. Чиновница пообещала завершить работы 23 октября.

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