Росгвардия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роман Бусаргин поручил силовикам усилить патрулирование улиц, этот вопрос обсуждался на первом заседании оперативного штаба Саратовской области.

Губернатор поставил задачу усилить меры поддержания общественного порядка на территории региона, увеличить количество патрулей МВД и Росгвардии на улицах городов.

Особое внимание поручено уделить вопросам безопасности на общественном транспорте.

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