На сегодня, 22 октября, в Саратовской области еще 139 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 295 490 зараженных саратовцев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 6;

- 7-17 лет — 10;

- 18-29 лет — 23;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 30;

- 65 и старше — 43.

С пневмонией поступили 7 человек, с признаками ОРВИ — 132.

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