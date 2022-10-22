На сегодня, 22 октября, в Саратовской области еще 139 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 295 490 зараженных саратовцев.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-17 лет — 10;
- 18-29 лет — 23;
- 30-49 лет — 27;
- 50-64 лет — 30;
- 65 и старше — 43.
С пневмонией поступили 7 человек, с признаками ОРВИ — 132.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.