В Саратове ожидается прохладный, пасмурный день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +2 градусов ночью до +7 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер легкий до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +9 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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