22 октября саратовцев ждут на традиционных ярмарках выходного дня, напоминает региональный минсельхоз.

Работать ярмарки будут на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейном, на пересечении улиц Пензенской и Томской в заводском районе и по адресу Московское шоссе 61 в Елшанке с 08:00 до 15:00.

На продажу будут выставлены овощи и фрукты, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло, мясные изделия, товары народного промысла и многое другое.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.