Александр Захарченко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратове появится улица имени Александра Захарченко. Эту инициативу обсудили сегодня на очередном заседании комиссии по топономике.
С предложением присвоения имени Захарченко новой улице в микрорайоне Аэропорт выступили представители общественности, члены комиссии единогласно одобрили идею.
Александр Захарченко занимал должность главы ДНР с 2014 по 2018 года. Был убит взрывом в Донецке в 2018 году.
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