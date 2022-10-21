Александр Захарченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове появится улица имени Александра Захарченко. Эту инициативу обсудили сегодня на очередном заседании комиссии по топономике.

С предложением присвоения имени Захарченко новой улице в микрорайоне Аэропорт выступили представители общественности, члены комиссии единогласно одобрили идею.

Александр Захарченко занимал должность главы ДНР с 2014 по 2018 года. Был убит взрывом в Донецке в 2018 году.

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