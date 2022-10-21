На окраине Саратова для велогонок ограничат движение автомобилей, об этом сообщает городская администрация.

Движение будет перекрыто на подъезде к селу Сосновка от автомобильной дороги «Р-22 «Каспий» трасса М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань. Ограничение продлится 22 октября с 13:30 до 17:00 и 23 октября с 10:30 до 14:00.

Дорога останется открыта для граждан, следующих к месту проживания. Водителей просят учитывать свой маршрут заранее.

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